شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة القسطرة بمعهد القلب بعد 4 شهور على تحطيمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمس، وحدة قسطرة كهرباء القلب، فى معهد القلب القومى، بعد إعادة تطويرها بـ6.3 مليون جنيه، بعد أن توقفت عن العمل منذ 22 مارس الماضى، إثر اقتحام أهل مريض توفى داخل المعهد، وحطموا الأجهزة الطبية داخلها، ما أدى إلى توقفها عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى. وقالت الوزيرة إن الوحدة تم تطويرها على أعلى مستوى، وتم تزويدها بأجهزة قسطرة، ومحفز لضربات القلب، وصدمات، مشيرةً إلى أن شركة «سيمنس» الألمانية ساهمت بشكل كبير فى تطوير الوحدة، مشيدةً بدور المجتمع المدنى وما أبداه من تعاون لتطوير المعهد بشكل عام، والوحدة بشكل خاص. وأضافت أن المعهد يواجه تحديات دائماً، لكن بفضل تكاتف العاملين به مع المجتمع المدنى يتغلب عليها سريعاً، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم للمعهد، مشيرة إلى أنها كانت ضمن فريق العمل الذى تولى تطوير المعهد عام 2014، معربةً عن فخرها بهذا الصرح الطبى الذى يعتبر المرجع لأمراض القلب فى مصر.

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