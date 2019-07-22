شكرا لقرائتكم خبر عن «مكرم» لـ«رؤساء تحرير أفارقة»: سنقترح على السيسى إنشاء قناة تتحدث باسم القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر بها نحو 64 إذاعة وإن المجلس سينقل اقتراحا للرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء قناة تليفزيونية إفريقية تتحدث باسم القارة.

وتابع مكرم خلال لقائه بعدد من رؤساء التحرير الأفارقة أمس: «سننقل للسيسى مقترحا ونحن على يقين من أنه مهم وأساسى لإنشاء قناة تليفزيونية إفريقية، خاصة واهتمامنا بالقارة تاريخى، فحتشبسوت ذهبت إلى بلاد بونت فى الصومال وعرفنا طريقنا للجنوب قبل طريق الشمال وإذا كان السيسى صحح البوصلة التى تقول إن كافة مصالحنا مع الجنوب، فأعتقد أنه كان واجبا رغم أنه كان متأخرا نوعا ما».

وأشار إلى أن مصر تعرف نيسلون مانديلا، زعيم جنوب إفريقيا، من بدايته وكافة حركات التحرر ولدت هنا، وسعداء جدا بهذا الدور فانتماؤنا الإفريقى انتماء حقيقى والحضارة الفرعونية كانت جزءًا من الحضارة الإفريقية والآثار المصرية موجودة فى كثير من بقاع إفريقيا، بما يؤكد أن تواصلنا كان قديما ومستمرا وواجبنا أن نتحمس لحوار الجنوب وتبادل المصالح وزيادة حجم التجارة البينية لأنه يحقق مصالح مصر وإفريقيا، بحسب تعبيره.

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وأكد أن مصر بذلت جهودا لتوحيد كافة جبهات إفريقيا بحيث يكون هناك دمج كامل بين الغرب والشرق والجنوب للقارة، فمنطقة التجارة الحرة قمة التعاون الذى حدث ونأمل أن تكون فى صالح كل بلد إفريقى ولدينا حلم بأن تكون هناك بنية أساسية تربط بين إفريقيا وشمال المتوسط.

وقال إن المجلس يخرّج كل سنة أعدادا من الإعلاميين والصحفيين الأفارقة يدرسون فى هذا المكان، وإن إجمالى من تم تدريبهم يتجاوز 4 آلاف من 55 دولة إفريقية، مشيرًا إلى أن عدد من يتم تدريبهم سنويا حوالى 300 صحفى من كافة البلاد الإفريقية دون تمييز.

وتابع: «المراسلون الأجانب ليسوا بالضرورة أن يكونوا أعضاء فى النقابة، لكن يسجلون أسماءهم فى الهيئة العامة للاستعلامات، ونحاول الالتقاء بهم والإجابة عن أسئلتهم لأن مصر بطبيعتها وتاريخها لا يمكن أن تكون مجتمعا مغلقا لابد أن تنفتح على كل التيارات».

وأضاف: «لا يمكن للمجلس أن يعرف ماذا سينشر غدا فى الصحف المصرية وأن كافة صور الرقابة فى مصر بعيدة كل البعد عن النشر، ونحن كجهاز للدولة نرصد كل ما يتعلق بمصر سواء فى الداخل والخارج». وردا على سؤال لصحفى إفريقى حول قناة الجزيرة وما تبثه عن مصر قال: «بخصوص الجزيرة أسأل أحدا فى الشارع إذا كان يستمع لها أو يهتم بها، لقد سقطت تماما فى مصر وليس لها مستمعون، يمكن قبل ذلك نعم كانت مسموعة من المصريين ومعظم العرب عندما كانت معظم الأخبار المهمة تنشر فى الخارج وليس فى الداخل، فضلا عن أنها ضبطت متلبسة بالكذب فى الأزمة الأخيرة». وخلال اللقاء، داعب مكرم، صحفية سنغالية، قائلا لها: «هارد لك»، وذلك بعد خسارة السنغال للبطولة الإفريقية فى المباراة النهائية أمام منتخب الجزائر. وتابع: «نقول لك هارد لك وتربطنا بالسنغال علاقة قوية وقديمة».