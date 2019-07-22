شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الجامعات»: 35 ألف طالب يسجلون رغباتهم فى الساعات الأولى من بدء التقديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الأول، أمس، لفتح باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة فى القاهرة والمحافظات إقبالًا كبيرًا على معامل التنسيق، لتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الأولى التى تستمر حتى الخميس المقبل.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، مكاتب تنسيق جامعة القناة، وقرر إعفاء الطالب أحمد مصطفى قناوى، الأول على محافظة الإسماعيلية «علمى رياضة»، والحاصل على 408.5 من المصروفات الجامعية، وداعبه قائلا: «إنت تدخل الكلية اللى عايزيها تحت أمرك».

وعبر الطالب عن سعادته، مؤكدًا أنها مصادفة أسعدته، ولم يكن يتصور لقاء الوزير مصادفة، ووجه الشكر له، قائلًا: «إنه تقدم إلى هندسة عين شمس، وإنه يحب الرياضة، ومن المتفوقين فى جميع المراحل التعليمية».

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين للمرحلة الأولى بلغ 35 ألف طالب، وأكد أنه يتنافس فى تلك المرحلة 143 ألفًا و313 طالبًا للالتحاق بكليات المرحلة، مشددًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأشار «عطا» إلى أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات يستمر حتى الساعة السابعة من مساء الخميس المقبل، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الآلى الشخصى خلال الـ 24 ساعة دون أى مشكلة، مشيرًا إلى أنه يمكن للطلاب إجراء تعديلات على رغباتهم طوال أيام المرحلة، على أن يتم توزيع الطالب وفقًا لآخر تعديل تم إجراؤه على موقع التنسيق الإلكترونى.

وحذر المشرف العام على مكتب التنسيق، الطلاب، من التعامل مع سماسرة التنسيق أو المكاتب الخاصة لتسجيل الرغبات، للحفاظ على سرية الرقم السرى وعدم تداوله لمنع التلاعب فى رغباتهم من قِبَل أى شخص، مشددًا على أن الرقم السرى هو ضمان عدم التلاعب فى النتائج، وأنه على الطالب أن يسجل رغباته بنفسه سواء من خلال معامل الجامعات المتاحة أو من الحاسب الشخصى، ولافتًا إلى أن الساعة السابعة مساء اليوم هى الفرصة الأخيرة لحجز اختبارات القدرات، وأنه لا توجد نية لمد الفترة مرة أخرى.

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وفى معامل جامعة عين شمس، شهد اليوم الأول إقبالًا ملموسًا من الطلاب راغبى تسجيل الرغبات، وتفقدت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات، معامل التنسيق بإجمالى ١٠٠ جهاز للتسجيل، كما افتتحت الدكتورة سوزان القلينى، عميدة كلية الآداب معامل الكلية، وأكدت استعداد الكلية بكل معاملها، حيث تم تشغيل معملى حاسب آلى مزودين بـ 60 جهاز كمبيوتر وطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكترونى للرغبات.

وفى جامعة حلوان، نظمت الجامعة لقاءً تعريفيًّا موسعًا لاستعراض البرامج الجديدة والمميزة بالجامعة، وعددها 55 برنامجًا تتسم بارتباطها المباشر بسوق العمل واحتياجاتها.

من جانب آخر، أعلنت جامعة نيو جيزة اعتماد مصروفات الكليات بالجامعة للطلاب الجدد الملتحقين بها للدراسة فى العام الجامعى الجديد 2019- 2020، وقالت، فى بيان، إن مصروفات كلية الطب البشرى هذا العام 151 ألفًا و450 جنيهًا، بينما مصروفات كلية طب الفم والأسنان 145 ألفًا و700 جنيه، وكلية الصيدلة 107 آلاف و750 جنيهًا، فيما تبلغ مصروفات كليتى التجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد والسياسة 122 ألفا و700 جنيه.

وفى المنيا، قال الدكتور مصطفى عبدالنبى عبدالرحمن، رئيس الجامعة، إن الجامعة استقبلت الطلاب لتسجيل رغباتهم، مؤكدًا تخصيص 3 معامل بعد تطويرها وتزويدها بمائة جهاز حاسب آلى من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا يوميًا، وذلك بمعمل المدينة الجامعية للطلاب بالإخصاص، وبالمعملين الملحقين بكليتى دار العلوم والتربية الرياضية داخل الحرم الجامعى.

وفى القليوبية، سادت حالة من الاستياء بين الطلاب بسبب ضعف شبكة الإنترنت وضعف التحميل، ما يجعل الطالب يأخذ وقتًا طويلًا لإدخال بياناته، وقال الدكتور على سعد، المشرف العام على التنسيق، إن هناك إقبالًا ملحوظًا على مكتبى التنسيق، مشيرا إلى أن معظم الشكاوى تتعلق بضعف الشبكة.

وفى الدقهلية، شهد مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة المنصورة إقبالا كثيفا من الطلاب، ووفرت الجامعة عددا من العاملين المتخصصين فى أمور التنسيق لمساعدة الطلاب وأولياء أمورهم فى إنجاز ترتيب الرغبات.

وفى سياق متصل، شهدت مكاتب التنسيق بالجامعات الخاصة إقبالًا كبيرًا وزحامًا منذ الصباح من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات، خاصة الطب والصيدلة والأسنان والهندسة، حيث تعمل هذه الجامعات بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى أن الالتحاق ببعض هذه الجامعات بأسبقية الحجز ودفع المصروفات، على الرغم من قرار مجلس الجامعات الخاصة خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالى الأعداد، تماشيًا مع متطلبات سوق العمل.