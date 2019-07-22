شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «ضمان لحقوقنا ومستقبل أبنائنا»: توثيق 16 حالة زواج فى احتفالية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «توثيق الزواج ضمان لحقوقنا ومستقبل أبنائنا»، شهد اللواء حازم عزت، سكرتير عام محافظة أسوان، احتفالية توثيق عقود زواج ١٦ حالة من حالات زواج السُنة والذى يستند إلى قبول وموافقة أهل الزوجين دون تحرير عقود زواج، تم تنظيم الاحتفالية بقرية وادى خريت بنصر النوبة فى أسوان والتى نظمتها مؤسسة نساء الجنوب بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية.

وقالت صافيناز إبراهيم، رئيس مؤسسة نساء الجنوب بأسوان، إنه تم توقيع عقود زواج ١٦ حالة زواج سنة تم زواجهم دون تحرير عقود، حيث ينتشر هذا النوع من الزواج فى بعض المناطق ويعتمد على الأعراف والتقاليد بمجرد القبول بين الطرفين ما يترتب عليه إهدار لحقوق الأبناء والزوجات لأن هذا النوع من الزواج لا يعتمد على توثيق الزواج، لكن يقوم على الزواج الشفهى دون تحرير عقد زواج يحفظ حق الأبناء والزوجة لعدم وجود وثيقة تثبت الزواج، لافتة إلى أن توثيق عقود هذا الزواج يهدف إلى حماية حقوق الأبناء والزوجات وتكوين أسرة تعيش حياة كريمة ومطمئنة، خاصة أن من أبرز مشكلات هذا النوع من الزواج مشكلة المواريث وإثبات نسب الأبناء فى حالة وفاة الزوج أو الانفصال بين الزوجين، مضيفة أنه خلال الاحتفالية أيضا تم توثيق 40 حالة لسواقط القيد، وإجراء اختبارات محو الأمية.

وقال مصطفى منصور، مأذون منطقة وادى خريت، وثقنا عددًا كبيرًا من حالات زواج السنة غير الموثق، ورصدنا حالات زواج من هذا النوع تبلغ أعمارهم ٨٠ و٧٥ عاما ولم يوثقوا زواجهم ولديهم أبناء وأحفاد، موضحا، خلال الاحتفالية، وثقنا إحدى الحالات لزوجين (مصطفى وآمنة) والذى مر على زواجهما 30 عاما دون توثيق الزواج ومعهم العديد من الأبناء، وما ينتج عن ذلك من ضياع لحقوق الأبناء وعدم حصولهم على شهادات ميلاد وعدم إلحاقهم بالمدارس والتجنيد وضياع فرصة التعليم عليهم، مشيرا إلى أبرز المشكلات الناتجة عن هذا الزواج.

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وقال عبدالله محمود، ٢٥ سنة، إحدى الحالات التى تم توثيق زواجها خلال الاحتفالية، تزوجت من ابنة خالى بطريقة زواج السنة عن طريق عرض الزواج والقبول والذى يكون بكلمة مبروك، ولدى طفلان من هذا الزواج «حنين وعادل» وبعد إنجابهما لم أستطع استخراج شهادة ميلاد لهما لعدم وجود قسيمة زواج والتى كانت عقبة فى إصدار شهادة ميلاد لهما.

وطالب عبدالله جميع المتزوجين بهذه الطريقة بسرعة توثيق زواجهم، مضيفا: «الأوراق هى كل شىء فى حياتنا وده حق أولادك ولابد من الحفاظ عليه كى لا يضيع».

وقال الشيخ محمود فخرالدين، رئيس قسم الإرشاد الدينى بأوقاف أسوان، إن الزواج أسمى العقود التى شرعها الله والإسلام حافظ على الأسرة وحرص على حماية الأنساب والمواريث، مضيفا أن عقد الزواج من أهم العقود للحفاظ على الأسرة ولولا التوثيق لضاعت الأنساب مشيرا إلى أن إحدى السيدات التى تزوجت بهذه الطريقة وحدث خلاف بينها وبين زوجها وانفصلت من زوجها بعد شهرين من الزواج وكانت حاملا فى طفل حيث أنكر الزوج الطفل لولا الشهود الذين أثبتوا زواجه منها، ولو كان هناك عقد ما كان له أن ينكر.

وقال الشيخ حمدنا الله صالح، مدير أوقاف نصر النوبة، إن هناك العديد من حالات الزواج التى تحتاج إلى توثيق، لافتا إلى أن الدين يؤكد أهمية الأوراق الثبوتية لحفظ الحقوق.