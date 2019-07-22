شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تطعيم لـ 320 ألف شخص فى «مطاى» للوقاية من «التراكوما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الصحة فى المنيا حملة تطعيم لـ 320 ألف شخص بمركز مطاى، بجرعة واحدة من عقار «الزيثروماكس» مضاد حيوى للكبار، للقضاء على البكتيريا المسببة لمرض الرمد الحبيبى «التراكوما»، الذى يصيب العين، إذ يحصل الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات على «شراب» وفقًا للطول، ومن عمر 5 إلى 15 سنة على «أقراص» وفقًا للطول أيضًا، والشباب من 15 سنة فأكثر على «أقراص»، بمنحة من منظمة الصحة العالمية تقدر بنحو 10 ملايين دولار.

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وتستمر الحملة التى تدعمها منظمة الصحة العالمية بمنحة 10 ملايين دولار، على مدار 9 أشهر داخل 132 قرية وعزبة ونجع فى «مطاى»، من خلال فرق طبية إشرافية تضم 33 طبيبًا سبق تدريبهم على كيفية التعامل مع المرض وعلاج المصابين بالعقار اللازم، وفقًا للضوابط الصحية المتبعة.

وقال الدكتور أشرف يعقوب، مدير الإدارة الصحية فى المركز، إنه تم اختيار «مطاي» كبداية لمواجهة المرض، كون نسب الإصابة بها أقل من 10%، إذ يحتاج الشخص المصاب إلى جرعة واحدة فى حين يحصل على 3 جرعات فى الأماكن التى تزيد نسبة الإصابة فيها لأكثر من ذلك، لافتًا إلى أن تحقيق النجاح فى هذه الحملة سيكون الدافع الوحيد لاستكمال المهمة فى أنحاء الجمهورية كافة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أجرت مسحًا طبيًا فى عام 2015، داخل 4 مراكز، بينها 3 فى المنيا وواحد فى بنى سويف، من خلال أخذ عينة عشوائية من سكان 30 منزلًا فى كل قرية، إذ كشف الفحص الطبى والتحاليل ارتفاع نسب الإصابة بالمرض، بعدما تصدّر «دير مواس» القائمة بنسبة 26%، و«أبوقرقاص» بـ20%، و«مطاي» بـ9.5%، وفى مركز الفشن 12%.