شكرا لقرائتكم خبر عن 11 محطة شمسية على أسطح مباني «التعليم» بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من إقامة عدد 11 محطة شمسية على أسطح بعض المبانى الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، منها مبنى ديوان المديرية وإدارة قنا ومبنى مدرسة قنا الابتدائية و8 محطات بالثانوية الصناعية المتقدمة، وذلك فى إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء بإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية. وأشار «المحافظ»، خلال جولته بديوان مديرية التربية والتعليم، إلى أن القدرة الإجمالية لمحطات الطاقة الشمسية تبلغ 249.6 ك/وات، بتكلفة مالية بلغت حوالى 4 ملايين جنيه، لافتا إلى أن تلك المحطات سيتم ربطها بالشبكة القومية، وأضاف أنه سيتم تعميم تلك التجربة بمختلف المبانى الحكومية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية والمجالس القروية خلال الفترة المقبلة.

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