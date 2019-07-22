شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد» و«الغضبان» يتفقدان مستشفى الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أمس، مستشفى الحياة فى بورفؤاد، لمتابعة أنظمة التشغيل الخاصة فى المستشفى، ضمن التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وحرصا على متابعة سير العمل فى غرف العمليات والحضانات، وماكينات الغسيل الكلوى، وجهت «زايد» بتوفير أقصى سبل الراحة للمرضى، كما اطمأنا على أنظمة الإطفاء، وتشغيل التكييفات، وأنظمة الغازات، وأجهزة التأمين وغرف الكنترول والمراقبة.