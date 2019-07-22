شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بجولة تفقدية لمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، أمس، افتتح خلالها مجموعة من المنشآت والمشروعات الجديدة بالجامعة، رافقه فيها الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس الجامعة، والدكتور عاطف أبوالنور، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، والدكتورة ماجدة هجرس، نائبة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وسونج بو، المستشار التعليمى بالسفارة الصينية، وتشو تنج تنج، مديرة مركز كونفشيوس الثقافى الصينى بالجامعة.

وافتتح عبدالغفار المبنى التعليمى لكلية طب الأسنان بالجامعة الذى تبلغ مساحته 2100 متر مربع للطابق الواحد، ويتكون من 3 طوابق بمساحة إجمالية 6300 متر مربع، كما يحوى المبنى مدرجين للطلاب سعة كل منهما 325 طالبًا، ويضم 150 وحدة علاجية جديدة لطب الفم والأسنان، لتصبح الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمبنى 300 وحدة علاجية لطب الفم والأسنان، كما تفقد الوزير عيادات العلاج التحفظى، وغرف الأطباء.

كما واصل عبدالغفار جولته بافتتاح مبنى شبكة المعلومات التابع للجامعة، والمقام على مساحة 200 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه، والمقام لإعداد الجامعة لدخول عصر الرقمنة، والتحول لنمط الجامعات الذكية، ومضاعفة سرعات الإنترنت فيها، وربط الجامعة ببعضها البعض، كما افتتح عبدالغفار مركز تنمية الموارد البشرية، الذى تبلغ مساحته الإجمالية 500 متر مربع ويضم 6 قاعات للتدريب، وقاعتين للمحاضرات، و6 مكاتب إدارية.

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كما افتتح الوزير معهد كونفوشيوس للثقافة الصينية، حيث أقيم المعهد على مساحة 3000 آلاف متر مربع، ويضم ثلاث قاعات دراسية، وتبلغ تكلفته الإجمالية 21 مليون جنيه، تحمل الجانب الصينى منها 18 مليون جنيه.

واستمع الوزير لشرح مفصل حول المهمة الأساسية للمعهد المنصبة على تدريس اللغة الصينية للطلاب المصريين وإقامة الفعاليات الثقافية الصينية فى منطقة القناة، وتدريس اللغة العربية أيضا للطلاب الصينيين الوافدين.

كما افتتح الوزير جناح الطلاب الوافدين بالمدينة الجامعية، الذى تبلغ مساحته 700 متر مربع، ويضم غرفا للمبيت وقاعات للدراسة، ومركزا للياقة البدنية، وقاعة للأنشطة، وقاعة للإنترنت.

كما حضر الوزير حفلا لإحياء الجامعة بيوم الوافدين فى مسرح الجامعة، تضمن تلاوة من آيات الذكر الحكيم، وفيلما تسجيليا عن الجامعة، يتضمن تاريخ الجامعة، والكليات التى تضمها، والأنشطة الثقافية والرياضية المنظمة للجامعة، والمشروعات الجديدة للجامعة، وأعمال التطوير فيها، ومشروع الجامعة لتطوير إحدى القرى الفقيرة بمنطقة الفردان بالإسماعيلية.

وخلال كلمته أشار الدكتور طارق رحمى، رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تشهد عملية تطوير شاملة تتضمن ضم كليات جديدة مثل كلية العلاج الطبيعى، واستكمال الأعمال الإنشائية فى الجامعة.