شكرا لقرائتكم خبر عن سوء الأحوال الجوية يهدد زراعات الخضر والفاكهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى أصحاب المزارع من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على زراعات الخضر والفاكهة. قال على الصعيدى، مزارع، إن ارتفاع درجات الحرارة الشديدة أدى لحدوث خسائر كبيرة بمزارع الخضر، خاصة زراعات الطماطم والفلفل والخيار، والتى تتسبب فى تساقط البراعم الزهرية وموت البادرات والشتلات.

وطالب محمد سعد، صاحب مزرعة، بالتدخل الحكومى لدعم أصحاب المزارع فى ظل الخسائر المتتالية وارتفاع مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى تساقط الثمار خاصة فى الطماطم والتفاح والرمان.

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وحذر الدكتور عاطف معتمد حسين، الباحث بمركز البحوث الزراعية، من خطورة ارتفاع درجات الحرارة على محاصيل الخضر والفاكهة، والذى يتسبب فى تساقط البراعم الزهرية وموت البادرات والشتلات وذبول الأوراق الخضراء، الأمر الذى يؤدى فى النهاية لقلة المحصول، مطالبا المزارعين بالرى فى الصباح الباكر أو عند الغروب لتفادى ارتفاع درجات الحرارة. ودعا الدكتور عبداللاه سيد حسين، أستاذ وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة بنى سويف، إلى إجراء عملية رش النباتات بالمياه، خاصة الخضر والفاكهة لخفض الحرارة، ومنع انسداد الثغور الورقية، ما ينتج عنه قلة التمثيل الغذائى وجفاف الأوراق والتأثير على كميات المحصول، إضافة لزيادة الأمراض الفطرية وانتشار الحشرات والعنكبوت بأنواعه الذى يسبب أضرارًا بالغة بالنباتات.

وحذر الدكتور عبدالحكيم شوقى بدوى، الأستاذ بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، المزارعين، من إجراء أى عمليات خلال فترة الظهيرة التى تتزامن مع أقصى درجات الحرارة، والتى تؤدى لسلق الجذور والمجموع الخضرى، مضيفا أنه لا ينصح برى النباتات أثناء فترات النهار والحرارة مرتفعة فى جميع الزراعات، فضلًا عن تغطية النباتات بقش الأرز أو سعف النخيل لتقليل أضرار الحرارة المرتفعة ولفحة الشمس، والمحافظة على ألا تزيد نسبة الرطوبة تحت الأغطية، ما يساعد على نمو الفطريات وبالتالى يحدث تلفًا وتعفنًا بالثمار.

ونصح «بدوى» بأنه يمكن رش النباتات ببعض العناصر الغذائية، خاصة مركبات الكالسيوم، ما يساعد على تحمل الثمار ارتفاع درجات الحرارة.