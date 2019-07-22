شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء الساعتين للبابا تواضروس مع «الوفد الأفريقي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأحد، الوفد الأفريقى الذي يزور مصر حاليا بدعوة من الوكالة المصرية للإعلام والتنمية.
وألقى قداسة البابا تواضروس عليهم كلمة عن مصر والكنيسة القبطية، كما أجاب عن تساؤلاتهم حول مصر وتاريخها ووحدتها الوطنية ونهر النيل وعلاقة الكنيسة المصرية مع كنائس العالم وعضويتها في المجالس المسيحية للكنائس.
وفى نهاية اللقاء الذي استمر ساعتين، وزع البابا تواضروس الهدايا على جميع الحضور، والتقط الصور التذكارية مع الوفد، ثم زاروا الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأبدو إعجابهم بالمجتمع المصري بمسلميه وأقباطه.
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