شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراكمها 7 سنوات.. رفع 2000 طن مخلفات بحي شرق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، رفع أجهزة حي شرق شبرا الخيمة 2000 طن مخلفات وإزالة 3 أكشاك غير مرخصة تعوق الطريق. وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم زرع 50 شجرة لعدم معاودة التراكمات مرة أخرى مع مد المنطقة بـ 2 سيارة للجمع المنزلي، مشددًا على الحفاظ عليها وعدم معاودة التراكمات مرة أخرى مع الاستمرار في القضاء على كافة التراكمات أولًا بأول.

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