شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 أشهر اعتبارًا من الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٩ بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق ٢٥ يوليو٢٠١٩. وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ.

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