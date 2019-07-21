شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ الإزالات بسور مجرى العيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومسئولي الجهات المعنية.

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وعرض محافظ القاهرة الموقف الراهن لأعمال تنفيذ الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المدابغ القائمة فعلياً يبلغ 273 مدبغة، تم إزالة عدد 247 مدبغة حتى الآن، ومتبقى عدد 26 مدبغة مطلوب هدمها، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تعويض 180 مدبغة، منها 14 تم تعويضهم مالياً، و166 تم تعويضهم بأماكن جديدة بالروبيكي، وجارِ بحث باقي الحالات.

كما تضمن العرض موقف الإزالات لباقي المباني بمنطقة سور مجرى العيون، التي كانت تخدم المدابغ، حيث تم إزالة مجمل المخازن، والمقاهي، والعشش، والورش، والمطاعم، والإسطبلات، والمصانع المفتوحة، وساحات الإنتظار، وجار استكمال ازالة محال تجارية، ومصانع غراء.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ كافة الإزالات المتبقية في منطقة سور مجرى العيون، للبدء في تنفيذ المخطط العمراني اللائق بالقيمة التاريخية والحضارية لهذه المنطقة، وموقعها المهم في قلب العاصمة، على غرار ما تم في منطقة مثلث ماسبيرو، لاسيما بعد نقل المدابغ وتوطينها في مشروع مدينة الروبيكي الذي يمثل مستقبل صناعة الجلود في مصر.