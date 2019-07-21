شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالحميد عن قرار تعليق الرحلات: بريطانيا تحاول إلهاء شعبها عن احتجاز الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن قرار شركة الطيران الجوية البريطانية بوقف رحلاتها الجوية إلى مصر كان قرارًا مفاجئًا وغير متوقع وصادم، كما أن سلطات الطيران المدني في بريطانيا لم تُبلغ سلطات الطيران المدني في مصر قبل اتخاذ القرار، وهو ما اعتذر عليه السفير البريطاني بالقاهرة لوزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري.

وأضاف «عبدالحميد»، أن الغريب في هذه الواقعة أنه يأتي في ظل التوترات التي تحدث حاليًا بين بريطانيا وإيران، وخاصةً بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، متوقعًا بأن بريطانيا اتخذت هذا القرار من أجل تحويل إلهاء شعبها من الداخل بقضية مصر ووقف الرحلات الجوية بدلًا من متابعة احتجاز الناقلة البريطانية من قبل إيران.

وتساءل الإعلامي: «هل تريد بريطانيا إلهاء الشعب بالداخل بهذا القرار المفاجئ وغير المتوقع، أم أن بريطانيا اتخذت هذا القرار بعد أن شهدت مصر أكبر تدفق للسائحين من بريطانيا، أم لأن شركة الطيران القطرية تمتلك 20% من شركة الطيران البريطانية».