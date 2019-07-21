شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: شركات بريطانية كبرى لم توقف رحلاتها إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الطيار سامح الحفني، رئيس هيئة الطيران المدني، حول اعتذار السفير البريطاني لمصر، بعد تعليق شركة بريطانية الرحلات الجوية إلى مطار القاهرة لمدة أسبوع.

وقال «الحفني» خلال مداخلة هاتفية: «الاعتذار يعني أن الشركة البريطانية لم تتبع الإجراءات الصحيحة قبل تعليق رحلاتها للقاهرة»، مؤكدًا أن هناك شركات بريطانية كبرى لم توقف رحلاتها إلى مصر.

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وأوضح رئيس هيئة الطيران المدني أن مجموعة شركات لوفتهانزا للطيران قيمت الإجراءات الأمنية، وقررت استمرار تشغيل الرحلات الجوية لمصر، معلقاً «قرار الشركة البريطانية يضع علامة استفهام، ومدير الشركة البريطانية بمصر أكد لي أن القرار بسبب تدابير أمنية لا تتعلق بمصر أو مطار القاهرة، بدليل اعتزامهم استئناف الرحلات يوم 26 من الشهر الجاري».

وأردف الحفني «هناك مراقبة مستمر للمطارات المصرية، من كافة شركات الطيران العاملة بمصر، فضلا عن قيام إدارة النقل ببريطانيا بتفتيش المطارات المصرية، والإشادة المستمرة بالإجراءات الأمنية بها»، مضيفاً «لا يوجد لدنيا سبب منطقي لتعليق الشركة البريطانية رحلاتها لمطار القاهرة».

وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني «من المتعارف عليه أن قرار تعليق الرحلات الجوية، لا يتخذ دون إخطار الدولة المعنية».