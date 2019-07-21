الوفد: قرار الخطوط الجوية البريطانية "تعسفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن قرار الخطوط الجوية البريطانية بوقف الرحلات لمصر لمدة ٧ أيام، قرار غير مفهوم.
وأكد "الهضيبي"، في تصريحات له اليوم، أن البيان الصادر عن السلطات الجوية البريطانية، أن تعليق الرحلات جاء نتيجة للتصعيد الذي تشهده منطقة الخليج بين إيران وبريطانيا، وما تبعه من تحذير الخارجية البريطانية لرعاياها في مصر، يكشف أن القرار "المبهم"، لا علاقة له بالأمن والأمان في مصر، وأنه ليس "احترازيًا" كما يدعون، وإنما هو قرار تعسفي، علما بأن المسارات الجوية للطائرات بين مصر و بريطانيا لا تمر في المجال الجوي الإيراني.
و شدد نائب رئيس حزب الوفد، أن مصر أثبتت للعالم أنها من أكثر البلدان التي تنعم بالأمن والأمان، وأن تنظيم البطولة الإفريقية كان خير دليل علي ذلك.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوفد، إلى أن شركة الطيران الألمانية "لوفاتهانزا" استأنفت رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام يوماً واحداً دون أي قلق علي رعاياها.
ووجه نائب رئيس الوفد، الشكر للسلطات الجوية المصرية علي جهودها بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، وتخصيصها طائرة من طراز البوينج 787 الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءًا من غدٍ إلى العاصمة البريطانية لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.
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