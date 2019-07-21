نشرة الحوادث المسائية.. متهمو "خطة الأمل" ومفاجآت عن "فتاة العياط" ومصير فتاة المشتل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تجديد حبس 5 متهمين في قضية "خطة الأمل" 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 5 متهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بـ"خطة الأمل" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

مفاجآت بالجملة في قضية "فتاة العياط"

رجح مصدر أمني مطلع على التحقيقات سابق معرفة المتهمة بالقتيل، مستندا إلى ركوبها دون تردد أو حديث بينهما بقوله "فتحت الباب وركبت على طول".

تأجيل مُحاكمة 215 متهمًا في قضية "تنظيم كتائب حلوان"

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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، تأجيل مُحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم كتائب حلوان"، لجلسة 15 سبتمبر المقبل.

مصير فتاة مُعاقة اغتصبها شابان بـ"مشتل الجيزة"

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة عن مصير الفتاة المعاقة ذهنيا التي تعرضت لاعتداء جنسي على يد شابين داخل مشتل بشارع البحر الأعظم.

تأجيل دعاوى مصطفى كامل وإيمان البحر لوقف الترشح لانتخابات المهن الموسيقية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من الفنان مصطفى كامل، والفنان إيمان البحر درويش، ويطالبان فيهما بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية لبطلان نتيجتها، لجلسة 25 يوليو الجاري.

زوجة تستعين بصديق زوجها لقتله في المنوفية

قطاع الأمن العام نجح بالتنسيق مع أجهزة أمن المنوفية في كشف غموض مقتل أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكبا الواقعة.