القضاء الإداري يؤيد فصل طالب مدان باغتيال النائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي: قضت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض دعوى تطالب بإلغاء قرار جامعة الأزهر بفصل طالب من الجامعة وتأييد قرا فصله. صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد عبد الحفيظ الهنداوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار عصام محمود على أبو العلا والمستشار محمد المتولي علس البدراوي نائبا رئيس مجلس الدولة. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى إدانة المتهم بحكم نهائي بات بالمؤبد بقضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والانضمام لجماعة إرهابية. وقالت المحكمة إن المخالفات المنسوبة للمدعي والتي تتمحور حول اتهامه بالإرهاب قد ثبتت في حقه يقينًا وأدين بها جنائيًا وهي لا تتوقف عند حد ممارسته لأعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًا منهما للخطر على نحو ما سطرته المادة (74 مكررًا) المشار إليها فحسب بل يضر بالدولة وأصل وجودها بهدف إسقاطها وهي جريمة جسيمة تقتضي مؤاخذته تأديبيًا عنها وأخذه بالشدة الرادعة.

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