أخبار مصر | خلال التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد.. فتح 142 ألف ملف طبي للمواطنين بوحدات طب الأسرة.. وإجراء 367 عملية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد.. فتح 142 ألف ملف طبي للمواطنين بوحدات طب الأسرة.. وإجراء 367 عملية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح 142 ألف ملف طبي للمواطنين بوحدات طب الأسرة ببورسعيد، بالإضافة إلى اجراء 367 عملية جراحية دقيقة ذات مهارة عالية منها "تصحيح عيوب ابصار، وزراعة قرنية، وزراعة قوقعة، وقساطر تداخلية"، وذلك منذ بداية التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، فى الأول من يوليو الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماعا عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، لمتابعة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني ومعاون الوزيرة للتأمين الصحي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع تناول استعراض خطة لتطبيق الصيدلة الإكلينيكية في مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد، وفقًا لأحدث نظم التشغيل.

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وأضاف أن الوزيرة أكدت على أهمية التدريب على رأس العمل لكافة الكوادر الطبية والإدارية العاملة بالمنظومة الجديدة، مما يضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية للمرضى، مشددةً على أهمية الاستفادة من الخبرات الطبية للأطباء الذين سافروا إلي إنجلترا ونقل خبراتهم إلى زملائهم.

وقال إن وزيرة الصحة والسكان، أشادت بمعدل إقبال المواطنين على وحدات طب الأسرة لإجراء الكشف الطبي المجاني، وفتح الملف الطبي للإشتراك في المنظومة الجديدة.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة بدأت اليوم زيارة تفقدية لمحافظة بورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تفقدت مستشفيي الحياة بورفؤاد العام، ومستشفى الزهور العام.