أخبار مصر | الأوقاف: انطلاق الفوج الأول لتدريب الأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: انطلاق الفوج الأول لتدريب الأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمدت وزارة الأوقاف الفوج الأول لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي، والذي يستضيف عدد (30) من شباب الديوان العام والمديريات الإقليمية، إضافة إلى عدد (40) إمامًا من مديرية أوقاف الإسكندرية، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت.

وتتضمن الدورة التدريبية للمعسكر محورين الأول مشروعية الدولة الوطنية والتحديات المعاصرة . . قراءة في واقعنا الراهن ، والمحور الآخر : دور أئمة المساجد في خدمة المجتمع بين الواقع والطموح.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعملية التأهيل والتدريب النوعي التراكمي المستمر.