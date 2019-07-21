شكرا لقرائتكم خبر عن علي عوف يكشف خطورة الأدوية البيطرية المغشوشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إننا «نواجه مشكلة كبيرة جدا في عملية غش الأدوية البيطرية، ومعظم شركات الأدوية البيطرية الكبيرة تعاني بسبب حالة الانفلات والغش المنتشرة في الوقت الحالي؛ لأن مجال الدواء البيطري لم يأخذ حقه في الحماية من الغش وأيضا حقه في التسجيل وحسن إدارة ملف الدواء البيطري لأنه موجود ضمن منظومة إدارة الصيدلة والتي تعاني من ترهل وبطء في إجراءاتها».

وأضاف «عوف»، خلال لقائه ببرنامج «دنيا الدواجن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي صبحي الحفناوي، أن وزارة الصحة تركز بصورة كبيرة على الدواء البشري وتاركة تماما ملف الدواء البيطري الذي يعد أخطر بكثير، مشيرا إلى أنه حتى الآن تصل غرامة الغش في موضوع الأدوية البيطرية إلى 50 جنيها فقط حسب قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، مشيرا إلى أنه لذلك يجب تغيير قانون مزاولة المهنة لعدم وجود عقوبات رادعة، مطالبا بتغليظ العقوبة في القانون الجديد لمزاولة المهنة لتصل للإعدام لأن موضوع غش الأدوية البيطرية قد يؤدي إلى الموت في بعض الأحيان.