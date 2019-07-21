شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي يكشف سر تحسن تصنيف الجنيه كثاني أفضل عملة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية: «انخفضت معدلات البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري والنقدي، وكلها مؤشرات تؤكد تحسن الاقتصادي»، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بآثار ذلك التحسن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح استشاري الاقتصاد والاستثمار أن تصنيف «بلومبرج»، للجنيه المصري على أنه ثاني أفضل عملات العالم، يعني تحسن معدلات النمو بطريقة متسارعة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بدول أخرى نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.