شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية العربية (تعرف على الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، الأحد، فتح باب التقدم لمسابقة الروائي العالمي نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2019.

وتبلغ قيمة الجائزة 75 ألف جنيه لأفضل رواية مصرية، و75 ألف جنيه لأفضل رواية عربية.

وتأتي شروط المسابقة كالتالي:

1- تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2017/2018 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج.

2- ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة يرفق إقرار منه بذلك.

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3- يقدم المتسابق إقرارا بأنه لم يحصل على أية جائزة في مسابقات أخرى عن الرواية المقدمة .

4- يقدم المتسابق أربع نسخ من الرواية.

5- لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.

6- على المتقدم المتوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة ملء استمارة المسابقة وتسليم الأعمال وسيرة ذاتية مختصرة مطبوعة علة أسطوانة مدمجة وأيضا صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ورقم الحساب البنكي.

7- أو إرسالها على العنوان التالي: 1 ش الجبلاية- الأوبرا- الجزيرة- المجلس الأعلى للثقافة.

8- أخر موعد لتلقى الأعمال 31 أكتوبر 2019.