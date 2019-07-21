شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قومي حقوق الإنسان» يستقبل سفير نيوزيلندا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرجريج لويس سفير نيوزيلندا في القاهرة، الأحد بمقر المجلس.

واستعرض «فايق» خلال اللقاء دور المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل من أجل تنمية وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر وكذلك الدور الإقليمي للمجلس، باعتبار أن المجلس رئيس للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأيضاً بصفته نائباً لرئيس الشبكة الإفريقية المماثلة، ومن المنتظر أن يستضيف اجتماع الجمعية العامة للشبكة والتى سيعقد في القاهرة في نوفمبر 2019.