شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أزهري يعزي أسرة طالب القليوبية: «نتألم لفقد أحد أبنائنا المتميزين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدَّم وفد من منطقة القليوبية الأزهرية برئاسة إبراهيم صديق، الوكيل الثَّقافي بالمنطقة، الأحد، واجب العزاء لأسرة الطالب محمود محمد حسين، من أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة القليوبية، حيث حصل على 98%، وكان يدرس في معهد البرادعة، التابع لمركز القناطر الخيرية، وقد وافته المنية أمس غرقًا في محافظة الإسماعيلية.

وخلال وجود الوفد بمقر العزاء، أجرى الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اتصالًا هاتفيًّا بأهل الطالب، وأعرب عن خالص تعازيه لهم في وفاة ابنهم المجتهد البار، الذي كان مثلًا في الأخلاق والعلم، مؤكدًا أن «المعاهد الأزهرية تتألم لفقد ابن من أبنائها المتميزين، وكان يبذل قصارى جهده في المذاكرة والاجتهاد لتحقيق هدفه في التفوق وإسعاد أهله».

وضم وفد العزاء الأزهري الشيخ عادل عبدالفتاح، مدير عام الوعظ، والشيخ عبدالمجيد دومه، مدير التعليم الثانوي، والشيخ حميدة العبسي، مدير التعليم النوعي، ومحمد مصطفى، مدير التعليم الخاص، ورفعت جودة، من التعليم الابتدائي، والشيخ محمد حسن، مدير إدارة القناطر الخيرية، وعدد من الوعاظ والموجهين وشيوخ المعاهد والمعلمين.