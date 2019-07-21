شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغیط يرأس وفد الجامعة العربیة في اجتماعات التعاون «العربي - الأفریقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

یتوجه أحمد أبوالغیط، الأمین العام لجامعة الدول العربیة، إلى أدیس أبابا على رأس وفد رفیع المستوى من الأمانة العامة للجامعة للمشاركة في الإجتماع العام للتعاون العربي الأفریقي الذي یعقد غداً الاثنین تحت الرئاسة المشتركة لأبوالغیط موسى فقي رئیس مفوضیة الإتحاد الأفریقي.

Advertisements

للتنسیق بین الجامعة العربیة والإتحاد الأفریقي ویعقد كل عام بالتناوب بین القاھرة وأدیس أبابا – ومن المقرر أن یتناول الإجتماع – الذي یعد الثامن من نوعھ بین الجانبین ویمثل أعلى آلیة جملة من القضایا السیاسیة والأمنیة والتنمویة ذات الأولویة للمنظمتین، إلى جانب عدد من القضایا المتصلة بدفع الشراكة الإستراتیجیة التي تربط بین العالم العربي والقارة الأفریقیة تمھیداً لإنعقاد القمة العربیة الأفریقیة القادمة التي ستلتئم في الریاض خلال شھر نوفمبر المقبل.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن مباحثات أبوالغیط وموسى فقي ستتناول آخر التطورات في مواقع الأزمات في الفضاء العربي الأفریقي المشترك وسبل تعزیز العمل المشترك والجھد التكاملي بین الجامعة والإتحاد الأفریقي في سبیل تسویتھا، وخاصة فیما یتصل بإیقاف العملیات العسكریة في لیبیا وتشجیع الأطراف اللیبیة إلى العودة إلى المسار السیاسي الذي یرعاه المبعوث الأممي إلى لبییا غسان سلامة، ومساندة عملیة الإنتقال الدیمقراطي في السودان ودعوة الأطراف

السودانیة إلى البناء على مكتسبات الإتفاق السیاسي الذي توصلوا إلیھ والتوافق على بقیة ترتیبات وإستحقاقات المرحلة الإنتقالیة، إلى جانب حشد الدعم العربي والأفریقي والدولي للصومال لتمكین الحكومة الفیدرالیة من تثبیت الأمن والإستقرار في ربوع البلاد والقضاء على التھدید الذي تمثلھ حركة الشباب الإرھابیة.

أضاف المصدر أن الإجتماع العام سیشھد إتفاق الجانبین على خارطة طریق موسعة لإستكمال عملیة تنفیذ مجمل المقررات التي أصدرھا القادة العرب والأفارقة في قمتھم المشتركة الأخیرة التي عقدت في غینیا الإستوائیة عام 2016، وعلى رأسھا بلورة خطة عمل عربیة أفریقیة متكاملة تتضمن جملة من المشروعات المشتركة التي تھدف إلى الإرتقاء بمستوى التنسیق السیاسي والتعاون الإقتصادي والتبادل التجاري بین الدول العربیة والأفریقیة، توطئة لرفعھا إلى القمة العربیة الأفریقیة المقبلة بالریاض.