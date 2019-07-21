شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: تحصيل صكوك أضاحي بقيمة 2.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية نجاح المديرية في جمع 2.5 مليون جنيه من المتبرعين حصيلة صكوك الأضاحى هذا العام في الإسكندرية مثمناً جهود مديري الإدارات العشرة والأئمة المشاركين في مشروع صكوك الأضاحي.

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وأوضح «خشبة»، في تصريحات صحفية الأحد، أن الإسكندرية جاءت في المركز الثانى بعد القاهرة على مستوى الجمهورية بتجميع صكوك أضاحى بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في المديرية، أن عملية توزيع لحوم الصكوك في الإسكندرية ستتم بشفافية مطلقة وفي المناطق الأكثر احتياجا ضمانا لوصول المساعدات إلى المحتاجين بالفعل.

وأشار «عبدالبصير» إلى أن التوزيع سيتم بالتنسيق بين مديرية أوقاف الإسكندرية والمحافظة، مشددا على عدالة التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا، للمساهمة في التخفيف عن محدودى الدخل.