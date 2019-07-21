شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 159 بطاقة تموينية بحوزة مخبزين في الإسكندرية للاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، ضبط بطاقات تموينية بحوزة مخبزين بلديين في ادارتى المنتزة والعجمى وذلك في اطار تسيير حملات مفاجئة لتشديد الرقابة وضبط الأسواق والمنظومة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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وقال «سعد الله» في تصريحات صحفية، الأحد، أن إدارة تموين المنتزة برئاسة مرتضى أحمد، مدير الإدارة تمكنت من ضبط 148 بطاقة تموينية داخل احد المخابز البلدية بحوض 10 بهدف الاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين والتربح بدون وجه حق كما تم تحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد لاحد المستودعات .

وأشار إلى أنه في إدارة تموين العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة تمكنت الحملة من ضبط سوبر ماركت بالبيطاش به مصنعات لحوم مجهولة المصدر غير موجود عليها بيانات ومشكوك في صلاحيتها وتمت مصادرة الكميات الموجودة من لحوم ومفروم وكبدة وهامبورجر كما تم ضبط مصنع لتصنيع السجق بالبيطاش بدون ترخيص ومصنعات اللحوم به سجق لحوم مصنعة مجهولة المصدر ولا يوجد عليها بيانات ولا تواريخ للصلاحية .

ولفت إلى أن الحملة تمكنت من ضبط 11 بطاقة تموينية بأحد المخابز بالدخيلة بهدف الاستيلاء على الدعم.