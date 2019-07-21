شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: الطلاب المصريون ضمن الأكثر ذكاءً على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم لشئون الجامعات، إن ما يزيد عن 3 ملايين طالب يدرسون بالمرحلة الجامعية، ومن المقرر وصول العدد إلى 4 ملايين طبقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف «عدلي» خلال لقاء تليفزيوني: «احتياجات سوق العمل العالمي تغير، وهناك احتياج شديد لطب الشيخوخة، نتيجة لارتفاع متوسط الأعمار في الكثير من الدول الأوروبية وغير الأوروبية، وكذلك للتمريض والعلاج الطبيعي».

وأشار نائب وزير التعليم لشئون الجامعات، إلى استعداد تلك الدول إلى استقبال جميع التخصصات المطلوبة من العمالة المصرية، وكذلك في التعليم الفني، مشيرا إلى جودة التعليم في مصر، ومعتبرًا الطلاب المصريين من أذكى الطلاب في العالم.