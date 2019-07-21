شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية وهاني شاكر يفتتحان فرع «المهن الموسيقية» بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح مصطفى غراب محافظ الشرقية والفنان هاني شاكر نقيب عام المهن الموسيقية، الأحد، فرع نقابة المهن الموسيقية بشارع البوستة بمدينة الزقازيق ليضم الموسيقيين من أبناء المحافظة ويقدم لهم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

حضر الافتتاح اللواء دكتور حسين كمال الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء رشاد حفني، السكرتير العام المساعد، والفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة وأعضاء مجلس النواب.

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وأكد محافظ الشرقية، أن الفن الراقي بمثابة القوى الناعمة التي يمكن من خلاله المساهمة في بناء الوطن وتقدمه واستعادة مصر لمكانتها اللائقة بين الأمم، مشيراً إلى أن الشرقية زاخرة بأعلام الفن والموسيقي والطرب وتضم مواهب فنية وثقافية تساهم وبشكل كبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية في مصر.

ومن جانبه، أكد الفنان هاني شاكر نقيب عام المهن الموسيقية دعمه الكامل لفرع نقابة المهن الموسيقية بالشرقية ورعايته للمواهب الفنية واكتشاف الأصوات الواعدة لتقديم فن راقي وجميل متمنياً للقائمين على نقابة الموسيقيين بالشرقية إنجاز الأعمال المنوط بها وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للموسيقيين متمنياً لهم التوفيق والسداد.

كان الدكتور ممدوح مصطفى غراب محافظ الشرقية قد استقبل الفنان هاني عبدالعزيز شاكر نقيب عام المهن الموسيقية وأعضاء مجلس النقابة بمكتبه بالديوان العام لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة ونقابة المهن، وتبادلا الدروع والهدايا التذكارية.