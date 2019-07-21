شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بموقف الأزهر بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد البشير، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، تكثيف الحملات للقضاء على الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تشغل الطريق العام وذلك لمنع الاختناقات المرورية بكافة أشكالها والقضاء على العشوائية التي تؤثر على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بمختلف المناطق والقطاعات.

وقال «بشير» إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بموقف سيارات الأجرة الأزهر في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطبيق القانون وإزالة كافة الإشغالات والتعديات غير المرخص بها حيث تم رفع جميع تعديات ومخالفات الباعة الجائلين والمحال التجارية نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور بمنزل كوبري فيصل والمنطقة المحيطة وتعوق حركة المواطنين ودخول السيارات من وإلى الموقف وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعدم عودتها مرة أخرى.

وأوضح رئيس حي غرب أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بمحيط موقف سيارات الأجرة بالأزهر من باعة جائلين وفتارين وكراسي وفروشات وعربات يد وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق وجهاز مرفق النظافة الجديد والمتابعة الميدانية وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمخالفين مؤكدًا مواصلة حملات إزالة الإشغالات والمرافق من الشوارع والميادين الرئيسية ومناطق المنفعة العامة.