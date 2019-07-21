شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 12 عقد تقنين جديد بأسيوط.. ومواصلة إنهاء إجراءات منظومة أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت محافظة أسيوط، الأحد، 12 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الاراضي بمراكز (أسيوط، البداري، ديروط، ساحل سليم، الغنايم) والتي يتم تحريرها اسبوعياً فور الانتهاء من الاجراءات الخاصة بذلك ليصبح عدد العقود التي تم تسليمها حتى الآن 90 عقد تقنين بينهم (78 مباني، 12 زراعة).

وقال محافظ أسيوط في تصريحات صحفية، الأحد، إن تسليم عقود التقنين يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام واسترداد «حق الشعب» بناءاً على الإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم اقرارها طبقاً للقانون.

وشدد المحافظ على مواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل في إنهاء الاجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه واستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة موضحاً أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 17 ألف و607 طلباً بالقرى والمراكز.