شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: الدولة الوطنية المرتكز الآمن للمواطنين.. ومصر تمتلك «هوية مركبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعمل على تطوير المناهج الدراسية ومحتوياتها، وتطوير اللوائح، واستحداث برامج جديدة، كما تعمل على تطوير المستشفيات الجامعية بشكل جذري وبمواصفات عالمية، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 30%، وتطوير محتوي الكليات مثل تطوير كلية الحاسبات والمعلومات لتصبح كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء والاصطناعي، وإنشاء كلية النانو تكنولوجي كأول كلية من نوعها في الجامعات المصرية، معلنًا عن التفكير في البدء في إنشاء قسم للإعلام الرقمي وتشكيل مجموعة لعمل برنامج دولي للإعلام الرقمي بفرع جامعة القاهرة الدولية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، الأحد، أن الجامعة قامت باستحداث وتطوير ٢٢٣ لائحة وبرنامج دراسي بمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، بواقع 49 لائحة دراسية، و115 دبلومة مهنية وبرنامج دراسي بالدراسات العليا، و59 برنامج بكالوريوس وليسانس، إلى جانب تطبيق مقرر التفكير النقدي على جميع طلاب الجامعة لتعليم الطلاب طرق التفكير الصحيحة، لافتًا إلى أن البرامج الجديدة في كليات الجامعة تأتي في إطار فلسفة الجامعة لتطوير وتحديث برامجها التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

جاء ذلك، خلال كلمته اليوم الأحد 21 يوليو الجاري، بالحوار المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة، وبحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حول مشروع تطوير العقل المصري، وعدد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة والطلاب.

وتابع الدكتور محمد الخشت، أن مشروع تطوير العقل المصري بالغ الأهمية في تطوير طرق التفكير القديمة والتي تحتوي على ثغرات يمكن استغلالها من قبل الأعداء، لتصبح طريقة علمية نقدية تكون جدارًا منيعًا لتشكيل الهوية المصرية الوطنية.

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وقال رئيس جامعة القاهرة، إن لدينا مشكلة تتمثل في سرعة تصديق الشائعات بسبب وجود خلل في التفكير، ليست لدي المتلقي فقط بل لدي بعض صناع الأخبار الذين لا يتحرون الحقيقة أو المصادر الأصلية للمعلومات، ونحن في جامعة القاهرة نعمل على مشروع تطوير العقل المصري من أجل خلق جيل قادر على التفكير بطريقة علمية وعقلانية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه لا يوجد تقدم إلا بالعلم، والعلم النافع الذي يتمثل في العلوم الطبيعية والأساسية، وكذلك العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تهتم بكل مشاكل الناس، مضيفاً أنه تم تطبيق مقرر التفكير النقدي الذي نجح في تعليم الطلاب طرق التفكير السليمة والعقلانية، قائلاً: «أحلم باليوم الذي يفكر فيه المصريون بطريقة عقلية ونقدية».

وقال الدكتور محمد الخشت، «إننا في إطار الهوية المصرية والعقل المصري نريد تطوير الطريقة التقليدية للعقل المصري، ولا يجب أخذ جزء من الهوية دون كافة جوانب الهوية»، مشيرًا إلى أن الدولة الوطنية هي المرتكز الآمن لأي مواطن في أي مكان في العالم وهي تمثل أعلي مراحل تطور الفكر السياسي. ولفت إلى أن أي دولة تتشكل من 3 عناصر، هي الأرض والحكومة والشعب، قائلًا إن مصر قد بدأت في مفهوم الدولة الوطنية منذ عام 3200 قبل الميلاد بتوحيد الملك مينا لقطري البلاد.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الإنسان المصري لديه عيوب ومميزات كثيره تتمثل في وطينته ومعرفته بقيمة الأرض التي تمثل له العرض، لافتًا إلى أن الجامعة تقوم بعمل محاضرات تركز من خلالها على إعادة مفهوم بناء الدولة استنادًا إلى مفهوم الدولة الوطنية.

قال الدكتور محمد الخشت، إن الهوية المصرية الوطنية هي هوية مركبة تندمج فيها كافة العناصر، والتي تتمثل في الهوية الفرعونية والقبطية والإسلامية والعروبة والثقافة الإفريقية وثقافة البحر المتوسط، موضحاً أن المصري معروف بكرمه مما يؤكد النازع الإنساني لديه، مؤكدًا ضرورة أن يتعلم الإنسان المصري الكثير وينمي مهاراته وهذا لا يأتي عن طريق الشعارات بل بالعمل والتعلُم، وهو ما تسعي إليه جامعة القاهرة بشكل دائم.