شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بمعامل جامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن تخصيص معامل نوادي التكنولوجيا بالمكتبة المركزية بالمجمع الطبي ومعامل الحاسبات بكلية الصيدلة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2019 /2020، والناجحين من مرحلة الثانوية العامة لتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد.

وأكد «سبع» في بيان، الأحد، حرص الجامعة على التسهيل على الطلاب واولياء امورهم بتوفير معمل مخصصة ومجهزة لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم أو تعديلها، وكذلك تخصيص عدد من الإداريين بالجامعة لمساعدة الطلاب في التسجيل وإدخال بياناتهم ورغباتهم بالشكل الصحيح، إلى جانب توفير استراحة للطلاب وأولياء الأمور.

وشهد اليوم الاول اقبال كثيف من طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بمعامل جامعة طنطا، والتي تستمر حتى الخميس 25 يوليو الجاري.