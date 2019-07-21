الشرطة تفض تجمهر أفارقة أمام مفوضية أكتوبر.. والتحريات: بيطالبوا بإعانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على عدد من الأفارقة المشاركين في تجمهر أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة السادس من أكتوبر.

كان مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتجمهر عدد من الأفارقة، وتنظيمهم تظاهرة أمام مكتب المفوضية بالحي السابع.

وتم الدفع بتعزيزات أمنية لتفريق التجمهر، وحدثت مناوشات بين الطرفين، وتمكنت القوات من فض التظاهرة، والتحفظ على عدد من المشاركين فيها.

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التحريات الأولية لرجال المباحث تشير إلى أن عددا من الأفارقة وتحديدًا رعايا دولة إريتريا، نظموا تظاهرة للمطالبة بحقوقهم في صرف إعانات مالية.

في الوقت نفسه، نفى مصدر أمني مسؤول إصابة أي من رجال الشرطة، مؤكدًا أن الوضع مستقر بمحيط مكتب المفوضية وسط انتشار رجال الأمن.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.