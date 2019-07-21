البابا تواضروس يستقبل مبعوث كاردينال النمسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، مبعوث كاردينال النمسا شونبورن السيد مانويل مان، وذلك لدعوة قداسته لحضور مؤتمر مسيحي عن الحوار بين الكنائس، والذي يعقد في البرتغال خلال هذا العام.
بدوره، اعتذر البابا تواضروس، عن المؤتمر بسبب ضيق الوقت وقد وعد بانتداب أحد الآباء الأساقفة في الحضور، وإلقاء كلمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
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