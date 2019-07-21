الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء" بحظر التجوال في مناطق بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر الأحمر، وحتى خط الحدود الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

وجاء نص القرار كالآتي: