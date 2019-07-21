كرم جبر: مصر وجهت صورة جميلة للعالم بتنظيم حضاري للبطولة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مصر نجحت رغم الصعاب في الوقوف على أقدمها، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت إنجازات على كافة المستويات، منها الطرق والكباري وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية وتأسيس العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال كرم جبر - خلال حواره المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة حول تطوير العقل المصري، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة: - إن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر كان مبهرا لكل من تابعه على مستوى دول العالم، موضحا أن مصر استطاعت توجيه صورة جميلة للعالم أجمع من خلال التنظيم الرائع والشكل الحضاري في جميع فاعليات البطولة.

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وأضاف : "أن الحفاظ على الهوية المصرية أمر هام جدا، للمحافظة على الدولة من أي جماعات ظلامية تريد غرز الفتن وانهيار الدولة وضربها في عصبها سواء سياسيا واقتصاديا".. مشيرا إلى أن الجيش المصري استطاع التصدي لكل محاولات العبث ببلادنا العزيزة مصر، ولولاه لكانت مصر في طريق آخر، إلا أن القوات المسلحة المصرية اختارت أن تنحاز وأن تقف إلى جانب الشعب المصري والحفاظ على الدولة المصرية من الانهيار.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه لن يتم استرداد العقل المصري إلا بالدفاع عن الهوية الوطنية المصرية، مشيرا إلى أن الهوية المصرية هي السلاح الأول والأخير في الدفاع عن مصر في أوقات المحن والأزمات، وهى تقف كسد منيع أمام أي غزو أواستعمار أو أزمة على مدى تاريخ بلادنا الطويل.

و تابع قائلا: "إنه لا يوجد فى مصر فرق بين مسلم ومسيحي، وأن بعض الجماعات حاولت زرع الفتنة عن طريق التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، إلا أنهم فشلوا بفضل ترابط وتلاحم جميع المصريين".. مؤكدا أن الهوية المصرية واحدة، والكل يعيش تحت سماء وطن واحد، وأن الجميع وقف في وجه تلك الجماعة التي حاولت العبث في مصر وفشلت، وأن الاستعمار البريطاني حاول أن يشق الصف وزرع الفتنة في مصر، ولكن بلادنا نجحت عبر العصور في التصدي لكل الفتن.​