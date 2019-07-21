أخبار مصر | الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "النفع العام في ميزان الشرع الشريف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "النفع العام في ميزان الشرع الشريف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان " النفع العام في ميزان الشرع الشريف".

وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، تجديد إيفاد كل من الشيخ علاء محمد الفرجاني أحمد عبد الحليم إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بالمركز الإسلامي المصري – دار السلام – تنزانيا , والشيخ علاء جمال أحمد عبد اللاه إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة أوغندا.

واعتمدت الوزارة الشيخ ناصر محمد عبد العلي أحمد إمام وخطيب بأوقاف سوهاج للعمل بالجمعية العربية الإسلامية بوجاتا – كولومبيا , والشيخ أبو بكر إبراهيم حسين حسين إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية للعمل بجمعية الرفاهة والثقافة الإسلامية – سان ميغيل – ساو باولو – البرازيل .