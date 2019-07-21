أخبار مصر | برعاية نقابة المهندسين.. هاني ضاحي يفتتح بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية نقابة المهندسين.. هاني ضاحي يفتتح بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أمس السبت، بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات" والتي تجري فعالياتها بمقر النقابة العامة للمهندسين.

من جانبه صرح المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمشرف العام على البطولة والمدير التنفيذي لنادي الشطرنج، أن البطولة تقام تحت رعاية نقابة المهندسين بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، مشيرًا أن فعالياتها ستستمر إلى الأربعاء القادم الموافق 24 يوليو الجاري.

حضر الافتتاح الدكتورة منى اللبودي رئيس لجنة النشاط النسائي وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد المصري للشطرنج، والمهندس سامي يونس عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة، والعقيد وجدي لمعي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، والمهندس رمضان عبد العظيم رئيس لجنة الحكام.