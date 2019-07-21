أخبار مصر | عمرو بدر يستنكر تصريحات 'مكرم' حول الصحفيين المحتجزين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو بدر يستنكر تصريحات 'مكرم' حول الصحفيين المحتجزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين دهشته ورفضه للتصريحات الصحفية التي صدرت اليوم من مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والتي أكد فيها عدم وجود صحفيين سجناء.

وقال "بدر" في تصريحات صحفية، إن هذه التصريحات غير صحيحة، وتتناقض مع الواقع الذي يؤكد وجود زملاء صحفيين محبوسين على ذمة قضايا نشر ورأي، مثل الزملاء هشام فؤاد وحسام مؤنس، وقبلهما الزميل عادل صبري، بالإضافة إلة زميل معتز ودنان، وغيرهم من الزملاء غير المقيدين بالنقابة.

وأضاف أن هذه التصريحات لا تنفي الواقع، لكن الأغرب أن تصدر عن أحد المسؤولين عن الصحافة والإعلام في مصر، مؤكدًا دعم لجنة الحريات لكل الزملاء الصحفيين المحبوسين، حتى يحصلوا على حريتهم.