مصر | النيابة تحقق في واقعة ذبح مسجل لوالده بمنطقة السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في واقعة ذبح مسجل لوالده بمنطقة السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق فى واقعة قيام شاب بذبح والده الجزار بسبب خلافات بينهما بمنطقة أرض يعقوب بالسيدة زينب.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا يفيد قيام محمد.ف 37 سنة،عاطل وسبق له قضايا سرقة أخرهم سرقة بالأكراه 3 سنين والمقيم بمنطقة أرض يعقوب بالسيدة زينب، بذبح والده جلال.ف جزار 60 سنة، باستخدام سلاح أبيض " سكين"، ثم فر هاربا.

حرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة وتكثف الاجهزة الامنية جهودها فى ضبط وأحضار المتهم الهارب.