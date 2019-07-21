شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يشهد القرعة العلنية لتخصيص 17 منزلًا ريفيًا لأهالي «أبوطفيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط فرحة عارمة من أهالي قرى القنطرة غرب، شهد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وكرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الأحد، مراسم إجراء القرعة العلنية التي أجريت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لتخصيص عدد 17 منزل ريفي بقرية أبوطفيلة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، التي تم تخصيصها إلى عدد من الأسر.

يذكر أن تلك المنازل الريفية تم تشييدها بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز التعمير على مساحة إجمالية للمنزل الواحد، قدرها 220 مترًا مربعًا، بإجمالي عدد 50 منزلًا، ومنها عدد 34 منزلًا بقرية أبوطفيلة، وعدد 16 منزلًا، بقرية البياضية، التي تم تزويدها بكامل المرافق والخدمات الأساسية.

كما يذكر أنها الدفعة الثانية من المنازل الريفية التي تم تخصيصها للمنتفعين من أهالي المنطقة، وقد أجريت القرعة العلنية لتخصيصها في حضور جميع المنتفعين، الذين تنطبق عليهم الشروط والقواعد، وكان قد بلغ عدد المتقدمين لهذه الدفعة 52 طلبًا، وتم قبول 17 طلبًا منها بعد المراجعة الدقيقة، من قبل اللجنة المشكلة الخاصة بفحص 52 طلب خاص بحجز المنزل البدوي والاطلاع على الأسس والقواعد والشروط اللازمة الواجب توافرها على المتقدمين، كما تم رفض عدد 35 ملف لعدم انطباق الشروط عليهم.