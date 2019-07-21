شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يُهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى «23 يوليو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الأحد، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بذكرى ثورة 23 يوليو.

جاءت الرسالة، كالتالي: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، متمنيًا لسيادتكم كل التوفيق والنجاح في مواجهة التحديات وتحقيق حلمكم في العدالة الاجتماعية لشعب مصر العظيم، ونصلي إلى الله أن يمنح مصر دوام الاستقرار والسلام».

كما بعث «زكي» ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.