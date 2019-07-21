شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث إقامة مكاتب بنوك وبريد مع اتحاد عائلات شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع اتحاد عائلات مدينة شبين القناطر الخيرية، بحضور عبدالعزيز الصفتي، عضو مجلس النواب عن المدينة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، وذلك لمناقشة عدد من المشكلات التي تعاني منها المدينة بالإضافة إلى طرح أفكار لمشروعات خدمية يشترك فيها المجتمع المدني مع المحافظة لتسهم في تحسن الخدمات المعيشية للمواطنين.

وفي بداية الاجتماع، أشاد «مرزوق» بفكرة إنشاء إتحاد لعلائلات مدينة شبين القناطر، لرصد المشكلات الموجودة والتواصل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحلها، مع طرح الحلول لتلك المشكلات، مطالبًا بتعميم وتطبيق الفكرة في كافة مدن المحافظة لصالح المواطنين.

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وكلف «مرزوق»، المستشار الهندسي والقانوني للمحافظة بدراسة المشروع وبحث أنسب الطرق القانونية لتنفيذ المشروع.

وأضاف «مرزوق» أنه تم تكليف المحافظين من قبل رئيس مجلس الوزراء ببحث الأماكن والمباني غير المستغلة والمملوكة للدولة وسرعة حصرها، لإعادة إستغلالها في تقديم مشروعات وخدمات للمواطنين تعود بالنفع العام على المواطن والحكومة.

كما ناقش اتحاد عائلات شبين القناطر، استغلال المستشفى البيطري بشبين القناطر.

كما بحث «مرزوق» مع الحضور، مشروع تغطية ترعة بشبين القناطر وإقامة مشروعات ومحلات للشباب عليها بالتعاون مع المجتمع المدني، إذ تم مخاطبة وكيل وزارة الري لدراسة الموضوع والعرض على على وزير الري، للحصول على الموافقات اللازمة للتنفيذ.