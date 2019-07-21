شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية البرلمان» تستمع لشكاوي تجمعات العلمين الواقعة في حيز المدينة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح ونواب البرلمان بالمحافظة، لمطالب أهالي تجمعات ٩ توابع لقرية تل العيس، جنوب غرب مدينة العلمين، وتضررهم من وقف الأعمال وقرارات الإزالة لمنازلهم لوقوعها في حيز مدينة العلمين الجديدة، رغم استقرارهم، وعدم تمكنهم من تمليك أراضيهم على مدار سنوات طويلة وتقديمهم لتقنين أوضاعهم خلال قرارات الدولة المتعاقبة، لتقنين الأراضي كالقانون ١٤٨ و١٤٤ وغيرها.

بينما أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أنه سيتم دراسة الموقف مع رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وأنه لم ولن يضار أو يظلم أي مواطن في تنفيذ قرارات القيادة السياسية الهادفة إلى إحداث التنمية المنشودة مع الحرص على مصلحة المواطنين، وتعدد الأمثلة في ذلك، مؤكدًا أنه سيتم عرض مطلب الأهالي.

من جهته، أكد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، أنه سيتم التواصل مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس جهاز العلمين للوصول إلى حلول ترضي الأهالي، وعدم الإضرار بهم.