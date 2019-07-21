أخبار مصر | وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولي لمتابعة سفر حجاج الوجه القبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولي لمتابعة سفر حجاج الوجه القبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد فجر اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، مطار أسوان الدولى للوقوف على أعمال التطوير داخل المطار، ومراجعة ما تم تنفيذه من تكليفات، رافقه خلال الزيارة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات والطيار باسم بيومي مدير مطار أسوان الدولى.

حيث تفقد الوزير صالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومنطقة خدمات الركاب، وإطمأن سيادته على انتظام حركة التشغيل وسير العمل والإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطاركما تفقد الخيمة المكيفة المجهزة لاستقبال المودعين والخدمات التى سيتم تقديمها لهم ، كما تابع ماتم إنجازه من تكليفات مع بداية انطلاق موسم الحج لنقل حجاج مدينة أسوان ومحافظات الوجه القبلى .

ووجه الوزير بتقديم كافة التيسيرات لضيوف الرحمن من أبناء الصعيد وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات سفرهم وذلك بالتعاون مع الجهات العاملة بالمطار وتوفير اللافتات الإرشادية لتعريف الحجاج وذويهم بالخدمات الموجودة بالمطار وكافة المعلومات التى تهم الساده الحجاج والرد علي استفساراتهم وتقديم الرعاية المطلوبة خاصة لكبار السن والمرضى.

وفى نهاية الجولة وجه وزير الطيران الشكر لجميع العاملين بمطار أسوان الدولى للجهد المبذول لتطوير الأداء والإرتقاء بالخدمات فى محتلف النواحى.