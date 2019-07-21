أخبار مصر | الأوقاف: تجديد إيفاد 6 أئمة في أوغندا وتنزاينا البرازيل وكولومبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: تجديد إيفاد 6 أئمة في أوغندا وتنزاينا البرازيل وكولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمدت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، تجديد إيفاد كل من الشيخ علاء محمد الفرجاني أحمد عبد الحليم إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بالمركز الإسلامي المصري – دار السلام – تنزانيا، والشيخ علاء جمال أحمد عبد اللاه إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة أوغندا.

واعتمدت الوزارة الشيخ ناصر محمد عبد العلي أحمد إمام وخطيب بأوقاف سوهاج للعمل بالجمعية العربية الإسلامية بوجاتا – كولومبيا , والشيخ أبو بكر إبراهيم حسين حسين إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية للعمل بجمعية الرفاهة والثقافة الإسلامية – سان ميكال – ساوباولو – البرازيل، والشيخ صبَّاح محمود حسن محمود جميل إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية – أوروغويانا – البرازيل، والشيخ إبراهيم محمد الشاذلي إبراهيم إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية العربية بولاية باراناجوا – برانا – البرازيل.