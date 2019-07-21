أخبار مصر | 500 محام يؤدون اختبار الدورة الثانية بمعهد محاماه المنوفية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 500 محام يؤدون اختبار الدورة الثانية بمعهد محاماه المنوفية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد معهد محاماة المنوفية، اختبار نهاية الدورة الثانية لـ 500 من محامي ومحاميات الجدول العام، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا بمقر نادي المحامين فى شبين الكوم، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وشهدت قاعة الاختبار عملية تنظيم من قبل القائمين والمشرفين من الأعضاء، وأشرف على تنظيم الاختبار حسين الجمال، وإسماعيل طه، عضوا العامة، وخالد راشد، نقيب الفرعية، وأعضاء المجلس الفرعي.

وقام المشرفون على تنظيم الاختبار بالمرور داخل اللجان لمتابعة سير انتظامها، وتلاحظ تنظيم عمليات تسلم الأوراق، وفرزها، وجمعها.

وعقب انتهاء الاختبار، أشاد المحامون والمحاميات بعمليات التنظيم، ومناسبة الأسئلة، وتنوعها من محاضرات مختلفة، معبرين عن مدى سعادتهم بالاشتراك في الدورة وإتمامها، مشيدين بالمحاضرين، وما قدموه من تعاليم وسلوكيات تؤهل المحامي لممارسة المهنة شكلًا ومضمونًا.