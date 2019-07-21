أخبار مصر | عاشور يلتقي المحامين المشتركين في دورة "الاستراتيجية والأمن القومي" (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور يلتقي المحامين المشتركين في دورة "الاستراتيجية والأمن القومي" (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بمكتبه، المحامين المشتركين في دورة "الاستراتيجية والأمن القومي"، المقامة تحت رعايته، بإشراف ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة.

وقال ماجد حنا، إن اللقاء حضره المحامون المشتركون في الدورة من جميع محافظات الجمهورية، والذين أبدوا إعجابهم بالدورة وأهميتها في مجالهم، وجددوا تأييدهم للنقيب العام ومجلسه في القرارات الأخيرة بشأن عدم قيد خريجي التعليم المفتوح، وقانون المحاماة الجديد، والمميزات التي أضافها القانون بشأن حصانة المحامي.

وأشار حنا إلى أن النقيب العام أكد، خلال اللقاء، أهمية انعقاد مثل هذه الدورات بشكل مستمر، ويتم حاليا التواصل لعقد هذه الدورة مرة ثانية لإتاحة الفرصة أمام المحامين للاشتراك بها، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عنها قريبا، لافتا إلى أن مثل هذه الدورات تحرص النقابة على تقديمها للارتقاء بالمستوي المهني للمحامي، ومهنة المحاماة.

كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع وافقت، في الآونة الأخيرة، على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجالات: إدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار، والاستراتيجية والأمن القومي، بناءً على الطلب المقدم من نقيب المحامين.